” مكاني ” يعلن أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعلن موقع مكاني المتخصص في بيع تذاكر مباريات دوري المحترفين، أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ونظيره الشباب، ضمن الجولة العاشرة من عمر منافسات المسابقة التي يحمل لقبها الهلال.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” ، 17 من الشهر الجاري، المواجهة المرتقبة بين الاتحاد وضيفه الشباب، ضمن الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت أسعار التذاكر كما يلي..

الدرجة الموحدة: 35 ريالا.

المنصة الفضية: 600 ريال.

المنصة الذهبية: 1200 ريال.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، في حين يقع الشباب بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، علماً بأن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 20 نقطة.