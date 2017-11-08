بالفيديو.. نجاة مواطن بعد تعرض سيارته لصاعقة رعدية غرب عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

أنقذت العناية الإلهية مواطنا من الموت بأعجوبة بعد تعرض سيارته لصاعقة رعدية شديدة غرب عرعر.

وأظهر الفيديو المواطن يقف بجانب سيارته، وسط الصحراء ويبدو أن الرياح كانت شديدة جدا، وسمع صوت الصاعقة الرعدية التي تعرضت لها سيارته، دون أن يصاب بأذى.

يذكر أن الصواعق الرعدية تصل قوة درجة حرارتها إلى 8000 درجة مئوية بسبب إحتوائها على 30 مليون فولت، وبحسب أحد التقارير فإن 90% من الاشخاص الذين يصابون بصعقه يتوفّون على الفور.