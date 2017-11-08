إيران توقف صحيفة رسمية لإضرارها بالأمن القومي

طهران(صدى):

أمرت النيابة العامة الإيرانية اليوم الأربعاء، بإيقاف عمل صحيفة ” كيهان ” المقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لمدة يومين فقط، وذلك في ضوء الشكاوى ضدها بشأن انتهاك الصحيفة للسياسات المبدئية الإيرانية إزاء المصالح والأمن القومي.

وكانت الصحيفة قد حددت في عددها الصادر الاثنين، وجهة صواريخ الميليشيات والانقلابيين في اليمن، وشددت على أن حلفاء إيران ” سيضربون أية نقطة يشاؤون.

كما أشارت الصحيفة، أن الأهداف التالية لصواريخ الحوثيين ستكون بضرب مناطق أخرى في السعودية ودول الخليج العربي.