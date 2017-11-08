اللجنة السعودية التركمانية تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

سعيد العجل(صدى):

عقدت اللجنة السعودية التركمانية المشتركة دورتها الخامسة اليوم الأربعاء ١٩ صفر ١٤٣٩ الموافق 8 من نوفمبر 2017 في الرياض، ترأس الاجتماع من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومن الجانب التركماني معالي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد مقصد بابايف. بحضور ومشاركة معالي المستشار أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي وعدد من مندوبي الجهات الحكومية ونخبة من رجال الأعمال المهتمين بالتعامل التجاري بين المملكة وجمهورية تركمانستان.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إن الإمكانيات الكبيرة لدى المملكة وتركمانستان، وما تقدمه رؤية المملكة 2030 من فرص واعدة تحتم تعزيز وتنمية التبادل التجاري، وترجمة الفرص المتاحة إلى واقع ملموس وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي.

كما تم طرح العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والزراعي والطاقة، والتعاون في مجال التعليم والثقافة والصحة والسياحة ومجالات أخرى.

ووقع الطرفان في ختام أعمال اللجنة محضر أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء وقعت اتفاقية تمويل الصادرات الوطنية بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك الاقتصادي الخارجي التركماني بقيمة 40 مليون دولار، كما وقعت اتفاقية تنفيذ مشروع خط الأنابيب ” تابي ” تركمانستان بين الشركة العالمية للأنابيب السعودية والقابضة الوطنية ” تركمان غاز ” ، واتفاقية أخرى بين شركة أرامكو و ” تركمان غاز ” .