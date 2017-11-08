مدني تبوك ينظم ملتقى مع المؤسسات والشركات العاملة في مجال السلامة

محمود البلوي(صدى):

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم، ضمن البرامج التعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق مفهوم سلامة الأرواح والممتلكات لقائها الدوري برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل الشمراني، وحضور مديري الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للسلامة، وعدد من ممثلي المؤسسات والشركات والمكاتب الاستشارية العاملة في المنطقة.

وتناول اللقاء رفع تأهيل الشركات والمؤسسات في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومناقشة كل الطرق والوسائل الوقائية من الحريق لدى هذه المكاتب، التي نصت عليها لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق.

وأشار العميد فاضل الشمراني خلال اللقاء إلى أن اللائحة تضمنت العديد من المهام التي يمارسها المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الهندسية للوقاية والحماية من الحريق، كذلك المرخص له بممارسة نشاط الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق.