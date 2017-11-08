بالصور.. أحمد الفريدي يصل معسكر البرتغال

ماجد محمد(صدى):

وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أحمد الفريدي، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك عقب استدعاء الأرجنتيني إدغاردو باوزا، من أجل الانضمام إلى معسكر لشبونة بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي.

وأنهى أحمد الفريدي، برنامجه التأهيلي، في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن خطة تأهيله لاستعادة مستواه الفني والبدني خلال الفترة المقبلة.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن تكفله بمصاريف المعسكر الإعدادي الخاص بأحمد الفريدي برفقة نادي مانشستر يونايتد، لمدة 10 أيام، من أجل استعادة مستواه المعهود.