بالصور.. إضافة نسخ جديدة لمرسيدس G-Class قبل وقف الانتاج

متابعات(صدى):

يقترب العقد الحالي من نهايته وستنهي مرسيدس انتاج G-Class بعد 40 عام من تقديم هذه العائلة في الأسواق وسيتم استبدالها بسيارة جديدة, ولكن قبل حدوث ذلك قررت الشركة الألمانية تقديم نسخ خاصة محدودة من السيارة. وقد رأينا بالفعل نسخة Final Edition في قمة عائلة مرسيدس AMG G65 والآن تعيد دايملر نفس الأمر والمعاملة لموديلات أخرى.

وتتوفر حالياً في أوروبا موديلات G350d و G350d Professional و G500 وتتميز الموديلات المحدودة الخاصة بطلاء مميز وتطعيمات وتجهيزات وشعارات خاصة. وبالنسبة لموديل G350d Limited Edition فسيحمل طلاء أسود ميتاليك Mocha مع تطعيمات الومنيوم مصقولة وباقة رياضية وعجلات ألومنيوم AMG 19 بوصة خماسية الأذرع ونوافذ مظللة وفتحة سقف كهربائية وتطعيمات كرومية وصلب .

أما مقصورة السيارة فتتميز بفرش جلدي نابا بني مع تطريز بني خفيف ونظام صوتي هارمان كاردون, وهذه النسخة الخاصة Professional تأتي باللون الأزرق في الصين مع صادم أمامي صلب وواقي من الطين وركائز تحميل على السقف وباقة Professional Offroad مع فرش قماشي داخلي ونظم تسخين في كل شيء.

وبالنسبة لنسخة G500 Limited Edition فتأتي بلون ماجنو بلاتينيوم وتطعيمات سوداء وباقات رياضية وكرومية اختيارية مع تطريز أسود وأبيض للجلود في السيارة وتجهيزات أكثر, وسيصنع 463 نسخة من كل موديل وكل موديل سيأتي بشعار خاص يرتبط بالنمسا التي تصنع وتختبر فيها G-Class. وتضيف نسخ ليميتد 20 ألف يورو اضافية لسعر السيارة وسيبلغ سعر G350d Limited Edition فسيبدأ من 103.940 يورو و G500بسعر 140.164 يورو بينما فتحت أبواب الحجز وسيتم التسليم في يناير.