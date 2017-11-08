بالصور.. أسرة الشهيد محمد المتحمي تستقبل المعزين

محمد بن طحيطح (صدى):

أستقبلت أسرة محافظ محايل، الشهيد الشيخ محمد بن سعود المتحمي، بمركز طبب مسقط رأس الفقيد، الذي استشهد ضمن ركاب طائرة عسير المنكوبة التي راح ضحيتها الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وشهدت الطرقات المؤدية إلى منزل أسرة الفقيد، ازدحاما كبيرا للمركبات امتد لكيلومترات مما دفع بالمعزين إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى مقر العزاء لينتظموا في طوابير طويلة قبل أن يؤدوا واجب العزاء.

وتقدم وفد محافظة محايل عسير وكيل المحافظة علي الفلقي ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالله الزهيري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية، صفوف المعزين، فضلًا عن مشائخ وأبناء القبائل.