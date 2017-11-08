إطلاق أول تطبيق استثماري للهواتف الذكية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها، نجحت أمانة محافظة جدة من إطلاق أول تطبيق استثماري للهواتف الذكية علي مستوي المملكة تحت مسمي ” مستثمر جدة ” ، والذي بدورة يوفر خدمات إلكترونية للمستثمرين.

ويتيح التطبيق فرص الاطلاع على الاستثمارات الجديدة، والشراء الإلكتروني لكراسة الشروط والمواصفات، وعرض المزايدات التي فتحت مظاريفها والتي تم ترسيتها، بالإضافة إلى التواصل إلكترونياً مع إدارة الاستثمار، وذلك في خطوة نحو التوسع وتحسين البيئة الاستثمارية في جدة.

وتسعي الأمانة إلى تكوين بيئة جذب واستقطاب للمستثمرين وتنمية وتشجيع الاستثمارات بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن توجهات رؤية السعودية 2030.