آبل تستجيب لشكاوى المستخدمين حول نظام التشغيل ” آي أو إس 11 “

متابعات(صدى):

واجه مستخدمو هواتف ” آيفون ” مشكلة جديدة في أحدث إصدارات نظام التشغيل ” آي أو إس 11 ” ، ما جعل ” أبل ” تستجيب للشكاوى وتقدم الحل.

لم يتمكن كل من قام بتنزيل التحديث الجديد ” آي أو إس 11.1 ” ، من كتابة حرف ” i ” باللغة الإنجليزية، والذي يتحول تلقائيا إلى حرف ” A ” .

وبينما لم تكشف ” أبل ” عن موعد إصلاح هذا العيب، إلا أنها وجهت مستخدميها إلى صفحة مساعدة، تضم حلا ولكنه مؤقت.

وتعرض الصفحة خطوات هي: انتقل إلى صفحة الإعدادات Settings، ومنها إلى عام، ثم إلى لوحة المفاتيح، ثم عمل استبدال للنص، ثم النقر على +، وفي نوع الخيارات كتابة ” I ” كبيرة، وفي الاختصارات ” i ” صغيرة.

وتسعى ” أبل ” حاليا لإطلاق نسخة جديدة من ” آي أو إس 11 ” ، تضم حلا لهذه المشكلة، بعدما تلقت العديد من الشكاوى من مالكي أجهزة ” آيفون ” و ” أيباد ” و ” أيبود ” عنها.

وكانت شركة ” أبل ” ، قد طرحت نظام تشغيل الأحدث، في 19 سبتمبر، تزامنا مع إعلانها عن هواتفها الذكية الجديدة ” آيفون 8 ” و ” آيفون X ” .