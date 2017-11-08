إيرماتوف يقود إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017

نواف السالم(صدى):

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الحكم الدولي الأوزبكي ، رافشان إيرماتوف ويعاونه عبدالحميد رسولوف وجاهونجير رسولوف، إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في سايتاما.

يشار إلى أن الطاقم الأوزبكي ضم اختياره بشكل رسمي ضمن قائمة الحكام الذين سيقومون بإدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2017 التي تقام في الإمارات بالفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبو ظبي.

ويمتلك طاقم الحكام الأوزبكي خبرة كبيرة على المستوى القاري والعالمي، حيث شاركوا في إدارة مباريات كأس آسيا ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي وتصفيات ونهائيات كأس العالم.