مدير شرطة الحناكية يكرم الأفراد المتميزين بالمحافظة

عوض الجابري(صدى):

كرم مدير شرطة محافظة الحناكية العقيد خالد صالح الحربي الأفراد المتميزين بشرطة المحافظة وذلك بتطبيق مبدأ الثواب لكل متميز حيث قام بتسليمهم شهادات شكر وشمل التكريم عدد 20 فردا وقال مدير شرطة المحافظة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ان هذا التكريم لرجال الأمن المخلصين اللذين كرسوا جل وقتهم واهتمامهم لاداء واجبهم الامني المشرف ويستحقون اكثر من ذلك وبين ان هذا النهج سيستمر بتوجيه ودعم القيادة في شرطة المنطقة وعلى رأسها سعادة مدير شرطة منطقة المدينة اللواء/ عبدالهادي بن درهم الشهراني والتي تحث دائما على تطوير الاداء ودعم المتميزين.