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ميسي يتعهد بتنفيذ وعده حال فوز التانجو بكأس العالم

ميسي يتعهد بتنفيذ وعده حال فوز التانجو بكأس العالم
ماجد محمد(صدى):

تعهد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، نجم برشلونة الإسباني بالسير من منزله في مدينة أريو سيكو بالأرجنتين وحتى مدينة نيكولاس دي لوس آرويوس، أي ما يقرب من 43 كيلومتر، فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتواجد في الوقت الحالي موسكو، استعداداً لمواجهة المنتخب الروسي ودياً السبت المقبل، احتفالاً بإعادة افتتاح ملعب لوجنيكي، الذي يستضيف مباريات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

 


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