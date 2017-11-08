أمن جدة يضبط شاحنة حمير دخلت عن طريق الليث

نايف السالم(صدى):

نجح رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش، جنوب محافظة جدة بالتعاون مع بلدية أم السلم، من ضبط شاحنات تحمل حمير، قادمة من جنوب المملكة.

وأوضح الناطق باسم أمانة محافظة جدة، المهندس غسان الزهراني، أن مجموعة من الحمير كانت محملة على شاحنة قادمة من جازان، ودخلت المحافظة من جهة الليث، رصدها أفراد الأمن في نقطة التفتيش، جنوب جدة، وطلبوا من البلدية مساعدتهم في ترحيلها عن الطريق، والتي رحلتها بشاحنات إلى حديقة الحيوان.

هذا ولم يوضح ناطق الأمانة، ما إذا كانت هذه الحمير التي أثارت الشكوك مرسلة لمطاعم معينة.