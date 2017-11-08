سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة فلسطين

نايف السالم(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية.

حضر الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبد الله القحطاني.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، ومعالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبد الله الآغا.