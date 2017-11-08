صورة نادر لشاكيرا تثير إعجاب متابعيها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صورة نادرة للنجمة العالمية شاكيرا ، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي في فترة مراهقتها ، إعجاب العديد من الجمهور والمعجبين، وتغزلوا بشعرها الاسود في الصورة.

فيما أعتبر آخرين أن جمالها الآن يطغي عن مظهرها من قبل وانها الان اجمل بكثير مما كانت عليه.

يذكر أنّ شاكيرا قد اعتذرت مؤخراً لجمهورها وأصدقائها في ألمانيا بعد إلغائها حفلها الذي كان مقرراً في كولن بعد عارض صحي ألم بأوتارها الصوتية، وعلّقت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: ” إلى أصدقائي في ألمانيا، خلال الأيام الأخيرة من بروفاتي، ولسوء الحظ تأذت حبالي الصوتية وطلب مني الأطباء أن أريح صوتي كي أتفادى ضرراً أكبر يمكن أن يمنعني من الغناء ” .

