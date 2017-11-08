نشطاء يطالبون بوضع حد للمقاطع المسيئة علي مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع ينشرها عدد من النشطاء تتضمن تحديات خطرة، مما أثار غضب العديد وطالب بعضهم من الجهات ذات العلاقة بالتدخل ووضع حد لمثل هذه المقاطع.

وأوضح النشطاء أن أكثر من يشاهد هذه المقاطع من فئة الأطفال، وقد يحاولون تقليدها أو محاكاتها ويعرّضون أنفسهم للمخاطر.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، هاني الغفيلي، إن الوزارة ستتابع هذه الظاهرة السلبية مع اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.