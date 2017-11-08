صور.. ارتفاع أسعار هوندا سيفيك Type R موديل 2018

طوكيو(صدى):

أعلنت هوندا زيادة سعر النسخة القياسية من موديل سيفيك Type R موديل 2018 لتبلغ 34.100 دولار ويزيد سعر السيارة 200 دولار عن الموديل السابق وتستمر السيارة في التوفر في مستوى تجهيز كامل ورفضت هوندا في نفس الوقت التحدث بخصوص أية تغييرات في السيارة ولكنها كما نرى تأتي بمصابيح أمامية LED أكثر شراسة وجناح خلفي بارز ونظام عادم وسطي خلفي ثلاثى المخارج.

كما أن السيارة تأتي بعجلات ألومنيوم قياس 20 بوصة ومكابح بريمبو، وبالنسبة للمقصورة فالسائقين سيجدون بها عجلة قيادة جلدية ومقاعد رياضية بنوعين من التفصيلات وذراع نقل حركة ألومنيوم ونظام تحكم أوتوماتيكي مزدوج في المناخ وشاشة 7 بوصة للنظام الصوتي ونظام ملاحة GPS ونظام تشغيل آندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

وبالنسبة لنظام الدفع فالسيارة تأتي بمحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 306 حصان وعزم دوران 399 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات يرسل القوة للعجلات الأمامية عبر نظام تفاضلي محدود الانزلاق.

