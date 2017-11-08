محمد بن طحيطح (صدى):

روي محمد عبد الرحيم الهلالي – ابن محافظ البرك – تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير، قبل استشهاده ومرافقيه عقب تحطم طائرة كانت تقلهم في رحلة تفقدية لمحافظات المنطقة.

أكد إن مشايخ القبائل طالبوا ببعض المشاريع منها مستشفى متخصص وطرق وغيرها ووعدهم الأمير بالخير.

وأضاف الهلالي: والله لم أسمع منه كلمة “ لا ” وكان مستمعاً للجميع دون أن يقاطع أحدًا منهم, وكان من ضمن المشاريع مشروع مدرسة غوص في أقرب جزيرة كان يستعرضها في أحد مشاهد الفيديو المتداولة وكان حديثه مع رئيس بلدية البرك .

وأردف بالقول: من المواقف التي أثرت فينا كثيراً أن والد مريضة طلب من والدي – محافظ البرك – أن يوصل رسالة إلى الأمير بنقل ابنته إلى مستشفى متخصص , فنقل والدي مباشرةً طلب المواطن لسموه فوعده خير وقال له أعطني فرصة إلى يوم الخميس فقط .

وأشار الهلالي إلى أن هذا الموقف الإنساني أبهج المواطن وأبهجنا كلنا لسرعة تلبية طلبه لكن القدر أبكانا جميعًا بعد نبأ الوفاة.