مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة: بدء التطبيق مطلع 2018

عادل الحربي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل للتثقيف، ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة للإعلاميين الاقتصاديين المتواجدين في مدينة الرياض، بهدف التعريف وزيادة الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع.

من جانبه، قال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة، حمود الحربي، إن تطبيق الضريبة سيبدأ مطلع العام الميلادي الجديد بعد 52 يومًا، مشيرا إلى أن المشروع الضريبي سيقضي على ” اقتصاد الظل ” ، وسينظم السوق.

وتناولت ورشة العمل شرحًا وافيًا للتعريف بضريبة القيمة المضافة والمصطلحات الخاصة بها، إضافة إلى خطة العمل والمراحل التي تم اعتمادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.