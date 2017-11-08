بالصور.. المدينة المنورة تتزين لاستقبال ملك الحزم

نايف السالم(صدى):

تزينت المدينة المنورة بأعلام التوحيد الخفاقة والإضاءة والعبارات الترحيبية التي تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله –.

ويأتي ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة المدينة المنورة، والتي تعد الثالثة بعد توليه -أيده الله – مقاليد الحكم في المملكة.

وحظيت المدينة المنورة خلال الزيارتين الماضيتين للملك بالعديد من المشروعات التنموية التطويرية التي تصب في صالح مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وزائري مسجده الشريف.

