إغلاق مؤشر الأسهم الرئيسية مرتفعًا 3.03 نقطة

علي القحطاني(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعًا بـ 3.03 نقطة ليقفل عند مستوى 6936.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 193 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، ومتلايف إيه أي جي العربي، وسوليدرتي تكافل، والمستشفى السعودي الألماني، وتكوين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وأسمنت نجران، وبدجت السعودية، والطيار، وشاكر، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.15% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والطيار، ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الطيار، والإنماء، والراجحي، وسابك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم منخفضًا 7.56 نقطة ليقفل عند مستوى 2981.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 229 صفقة.