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    نوفمبر

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  3. تصادم 13 سيارة في نيودلهي بسبب الضباب الكثيف

تصادم 13 سيارة في نيودلهي بسبب الضباب الكثيف




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