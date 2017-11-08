السيارات الكهربائية والهجينة تسيطر علي معرض دبي للسيارات

أبو ظبي(صدى):

يعتبر معرض دبي الدولي للسيارات، المعرض الأبرز في المنطقة سيتم من خلاله التركيز على التكنولوجيا الكهربائية في السيارات مع ظهور شركات سيارات عديدة تركز على هذه التقنية وعرضها في معرض دبي للسيارات مع تركيزهم على زيادة الطلب على وسائل النقل الشخصية الصديقة للبيئة.

وسينطلق المعرض الكبير من 14 نوفمبر حتى 18 نوفمبر ومن بين الشركات التي ستعرض تقنياتها الكهربائية المميزة في المعرض شركة تويوتا اليابانية التي ستقدم موديل ميراي الذي يعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بجانب تقديم بريوس الهجينة التي ستظهر لأول مرة في المنطقة في المعرض أما علامة تويوتا الفاخرة الممثلة في لكزس فتعتبر أكبر شركة تقدم السيارات الهجينة في الإمارات.

وستطرح شركات عديدة التكنولوجيا الهجينة مثل BMW من خلال موديلات i8 و330e وe530 وLe740 وX5 40e، وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل متواصل على تقديم التكنولوجيا الجديدة للمستقبل مع كون الشركة واحدة من أكثر الشركات في توفير السيارات الهجينة على مستوى العالم وهو ما ينعكس على ما تقدمه في الإمارات .