واتساب تطلب مستخدميها عدم إغلاق البرنامج

نورة الشهري(صدى):

تسببت رسالة من القائمين على تطبيق واتساب، في حالة من الحيرة لدى مستخدمي البرنامج الأكثر شهرة حول العالم، حيث وصلت رسالة تحثهم على تجنب إغلاق التطبيق بالطريقة المتعارف عليها عبر سحب التطبيق إلى الأعلى.

وصلت تلك الرسالة إلى الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على هواتف آيفون. حسبما ذكرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية.

وطالبت الرسالة المستخدمين بضرورة تجنب إغلاق التطبيق من خلال “التمرير السريع إلى الأعلى”؛ ومن المعلوم أنه في كل هواتف أبل المحمولة باستثناء ” آيفون X “، يمكن إغلاق التطبيق عن طريق النقر المزدوج على الزر الرئيسي، ثم إغلاق نافذة التطبيق من خلال “التمرير إلى الأعلى “.

أما سبب التحذير بعدم إغلاق التطبيق بتلك الطريقة، فهو أن ذلك يمنع التطبيق من عرض الإشعارات عندما يتلقى المستخدم رسائل جديدة.

فيما تنصح الشركة القائمة على تطبيق واتساب المستخدمين بإبقائه يعمل في الخلفية بشكل دائم من أجل الحصول على الإشعارات أولا بأول.