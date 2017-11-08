1.5 مليون يورو يدفعها برشلونة للتخلص من اللاعب التركي

نواف السالم(صدى):

وصل الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع نظيره جالاطة سراي التركي يقضي بانتقال اللاعب التركي أردا توران إلى صفوف الأخير على سبيل الإعارة في مع إمكانية الشراء.

ويرتبط توران بعقد يمتد حتى 2020 مع الكتلان، إلا أنه خرج تماماً من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي، الذي يرغب في تقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق من خلال بيع أو إعارة اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة.

وسوف تبلغ قيمة صفقة الإعارة 1.5 مليون يورو، وسوف يتم تحديد المبلغ نظير البيع النهائي في نهاية الموسم الجاري.

وتتبقى موافقة اللاعب نفسه من أجل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.