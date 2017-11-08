أمير مكة يعزي أسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن

طلال الغامدي(صدى):

أرسل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، برقيات عزاء ومواساة لأسر مرافقي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز – رحمهم الله – ، الذين وافتهم المنية إثر سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم أمس الأول .

وواسى سموه في برقيات عزاء موجهة لذوي محمد بن سعود المتحمي، والمهندس صالح بن عبدالله القاضي، وسليمان محمد الجريش، والمهندس فهد بن سعيد الفرطيش، ومحمد بن حميد، والعقيد سعود السهلي، والنقيب عبدالله الشهري، والنقيب طيار نايف الربيعي، والملازم أول طيار محمد الشهراني، ووكيل الرقيب عبدالله حدادي, سائلاً المولى سبحانه أن يتغمد الجميع بواسع رحمته ومغفرته ويسكن المتوفين فسيح جناته .