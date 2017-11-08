بالفيديو.. كيف تتفادى الاحتيال أثناء التسوق عبر الأنترنت

علي القحطاني(صدى):

وضعت جمعية حماية المستهلك دليلاً للتسوق الإلكتروني الآمن عبر مقطع فيديو إنفوجرافيك توعوي يهدف إلى تعريف المستهلك بأبرز الخطوات المفترض اتخاذها أثناء التسوق الإلكتروني، قبل وأثناء وبعد عملية الشراء الإلكتروني.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي التسوق من المواقع المعتمدة من الجهات الرسمية مشيرة ً إلى أن المواقع الآمنة تبدأ عناوينها بـ” https”بدلاً من ” http” والتي تعرض رمز قفل أو مفتاح بجانب عنوان الصفحة وباللون الأخضر.

وأضافت الجمعية أنه يجب توخي الحذر من المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي وكلمة المرور الخاصة به منوهه بأن الشراء من أفراد عبر الإنترنت يحرم من الحماية التي توفرها أنظمة حماية المستهلك.

ودعت الجمعية عموم المستهلكين لمتابعة حسابها على تويتر @cpaksa للحصول على مزيد من المعلومات حول التسوق الإلكتروني الآمن.