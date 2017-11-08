8 معتقدات خاطئة تمنعك من التقدم بالعمر في سعادة

متابعات(صدى):

قالت أخصائية الإرشاد النفسي نوف بركات ، أن التقدم في العمر لا يعتبر أمراً مخجلاً لك كفتاة أو امرأة، بل يزيدك هذا التقدم احتراماً ومكانة، وسيعطيك الجميع حقك ومكانتك في المجتمع والبيئة.

لكن هناك معتقدات ستنغص عليك مراحلك العمرية حتى عند الكبر، الأمر الذي لا مفر منه، وستشعرين بالتعاسة، والتي ذكرت الأخصائية ، وهي معتقدات خاطئة، في ما يلي:

• الشيب وقار:

سنخاف بكل تأكيد عند تقدمنا في العمر من ظهور الشيب؛ لأنه من المعروف أنه سيزيل جمال شعرك والألوان الزاهية التي كنت تضعينها باستمرار، لكن لا عليك، يمكنك الاستمرار في كل السبل التجميلية التي تحافظ على رونقك وحيويتك حتى إن تقدم بك العمر.

• التجاعيد يمكن إخفاؤها:

لا تقلقي من ظهور التجاعيد في وجهك؛ لأن هذه المشاكل التي تحصل في البشرة قد أخذت حقها من العلاج لإعادتها إلى حيويتها، وتذكري أن تلك التجاعيد تزيد منك وسامة؛ لأنها تنم عن تعب السنين الذي بذلتِه حتى تصلي لتلك المرحلة من السعادة والرضا بالذات.

• النظارة ليست عيباً:

من أخبرك أنه في حال ارتديتِ النظارة، فأنت كبيرة في العمر؟ على العكس تماماً، فالصغار اليوم هم من يرتدون النظارات، والبعض الآخر يرتديها من أجل إظهار جماله؛ لأنها تزيد من جمال وإبراز ملامح الوجه.

• ستحل الأمراض عليك:

بعض الأساليب التوعوية التي تحذرك من الأمراض التي تصيبك بعد عمر معين، عليك عدم التجاوب معها، ولا تسمحي لنفسك بسماعها والأخذ بنصائحها وإرشاداتها، فليس من الواجب أن تصابي بالأمراض حال الكبر، وهذا يعتمد على مدى محافظتك على سلامة جسدك والحرص على صحتك.

• ستقل فرصك في الزواج:

كلما تقدمتِ في العمر، أصبحت الفرص لديك بالارتباط مع الشخص الذي تفضلينه وتختارينه أقل، هذا ليس صحيحاً، فالزواج حتى في سن مبكرة هو مقياس للرزق والأقدار التي اختارها الله لك، فلا علاقة للسن أو للتقدم في العمر بهذا الأمر.

• لن تواصلي تعليمك:

لا عليك، العديد من الجامعات الأمريكية قامت بتخريج أفواج كثيرة من الطلاب بأعمار فاقت أعمار العديد من الطلاب الذين في نفس مرحلتهم، إضافة إلى أن التعليم لا يقف أمامه عائق أبداً، لا عائق عمر، ولا عائق شكل، ولا أي شيء آخر طالما أنت أردت ذلك وتمسكت به.

• سيقل أصدقاؤك:

على العكس تماماً، فأنت كلما ازددتِ بالعمر، كلما زادت علاقاتك الاجتماعية أكثر حتى إن كنت غير موظفة؛ لأن الجميع سيقدم لك الاحترام والتقدير، وبالتالي ستكسبينهم كأصدقاء لك.

• لن تكوني مثقفة ومطلعة:

إن التقدم بالعمر ولو ليوم واحد سيكسبك بكل تأكيد الثقة الأكبر في ذاتك، كما أنك ستكونين أكثر خبرة في أمور الحياة، إذ بمقدورك الاطلاع والقراءة والثقافة وتبني مجموعة أفكار صحيحة ونقاشات هادفة.