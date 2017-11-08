مخالفات بأكثر من 800 ألف ريال في بلدية عنك

نايف السالم(صدى):

قال المهندس عبدالله المويس, رئيس بلدية عنك، إنه تم رصد 19 مخالفة بناء وحفريات في الطرق خلال الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية بقيمة إجمالية بلغت 863.500 ألف ريال، خلال العام الماضي.

وأضاف “المويس” أن المخالفات التي رصدت على المقاولين تتعلق في مخالفات بأنظمة الطرق سواء بالحفر من غير ترخيص أو العمل بمواقع مخالف لما نص عليه في الرخصة وقفل الشوارع دون تصريح مسبق.

وأوضح رئيس البلدية أن عدد رخص البناء الصادرة في العام الماضي بلغت 360 رخصة منها رخصتا بناء مسجدين و 358 رخصةً سكنيةً وتجاريةً, كما أن مجمل مساحة الأراضي المرخصة للبناء بلغ 322.100.118 م2 فيما بلغ مجمل مساحة البناء 139819,11 م2 .

وبلغ عدد الطوابق المرخصة للبناء 623 طابق، كما بلغ عدد الرخص الإنشائية الأخرى قرابة الـ60 رخصة شملت تراخيص, إضافة دور ورخص تسوير ورخص ترميم ورخص إضافة ملحق.