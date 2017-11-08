تفاصيل إصابة نجم الأخضر

نواف السالم(صدى):

أظهرت نتائج الأشعة التي أجراها لاعب وسط المنتخب السعودي والهلال سلمان الفرج، على إصابته في عضلة الساق بأحد مستشفيات لشبونة حيث معسكر “الأخضر” السعودي المقام حاليا، أن إصابته غير مقلقة.

ويحتاج اللاعب لراحة أيام قليلة، لذلك قرر الجهاز الفني بالمنتخب السعودي إبعاده عن المباراة الودية أمام البرتغال في العاشر من نوفمبر الجاري، وسيلتحق بمعسكر فريقه الحالي في أبوظبي بعد غدٍ الجمعة.

وكان الجهاز الطبي بنادي الهلال قد طلب من الجهاز الطبي في المنتخب تقريراً عن إصابة الفرج للإطمئنان على حالته وقدرته على المشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 نوفمبر بالرياض.