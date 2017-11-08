أسواق عبدالله العثيم تشارك في حملة ” بيئتنا تستاهل ” بكافة فروعها بالمملكة

نايف السالم(صدى):

وفرت شركة أسواق عبدالله العثيم المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل الصديقة للبيئة في كافة فروعها المنتشرة بالمملكة وذلك ضمن إطار مشاركتها في حملة (ما نتساهل بيئتنا تستاهل ) بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث قامت الشركة بتوفير أكياس تعبئة المشتريات قابلة للتحلل، بديلًا عن الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتدوير.

من جهته شدد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم، على أهمية هذه المبادرة، التي تقف خلفها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي تنبع من شعور كبير بالمسؤولية تجاه البيئة في بلادنا الغالية، وإيماناً بدور الشركة و واجباتها تجاه المجتمع، وتيمناً بتوجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وسيراً على نهج رؤية 2030 فيما يختص بالحفاظ على الموارد البيئية في المملكة.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تولي اهتمامًا كبيرًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتساهم في العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج الهادفة والمستمرة في مختلف المجالات، من أبرزها أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، زيارة المرضى بالمستشفيات، الدعم الخيري عبر بطاقات سنابل الخير والبطاقات الخاصة بالجمعيات الخيرية، كما تدعم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إطار رسالتها نحو المجتمع.