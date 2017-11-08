بالصور.. إغلاق مطاعم وثلاجات مواد غذائية بمكة المكرمة

حسين العلي (صدى):

​​​أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدد من الثلاجات والمطاعم وصادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك خلال جولة ميدانية نفذها مراقبو البلدية على الاسواق والمطاعم في المنطقة .

اوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي وقال ان البلدية تقوم بجهود كبيرة في سبيل المحافظه على كل ما يتعلق بالنواحي الصحية وسلامة المواد الغذائية وطرق حفظها وعرضها وتقديمها في الاسواق .

وقد تمثلت مخالفات المطاعم والثلاجات في العديد من المخالفات مثل انتهاء تاريخ التراخيص وسوء التخزين ووجود اثار حشرات وقوارض فوق كراتين المواد الغذائية ، وبعض الثلاجات غير مؤهلة لحفظ وتخزين المواد الغذائية من ارضيات خشب وحديد صدئ وسوء التهوية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم صيانة وحدات التبريد وتوصيلها فتحة تصريف ، اضافة الى ضبط بعض المطاعم تزاول نشاطها بدون ترخيص مع نقص الاشتراطات الصحية بشكل عام .

الجدير بالذكر أن بلدية الشوقية تبذل جهود كبيرة في مراقبة الأسواق التجارية والغذائية والتأكد من سلامة المعروضات، ونظامية طرق العرض، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة .