لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك تحتفي بتخريج 23 مترجمة لغة إشارة

تهاني الجهني(صدى):

احتفت لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك أمس، بإنهاء المستوى الثالث والأخير من برنامج إعداد مترجم لغة إشارة بتخريج 23 مترجمة لغة إشارة على مستوى منطقة تبوك.

وسلّمت نائبة رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك سعدا العنزي شهادات إتمام البرنامج على المتدربات، كما قدمت دروع تذكارية للجهات المشاركة والراعية لبرنامج التدريب.

من جانبه أوضح رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك محمد البلوي أن ثلاثة متدربات من الصم حصلن على بطاقة مدربة معتمدة من الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم، كما حصلت ست من المتدربات الناطقات على بطاقة مترجمة وناشطة معتمدة من الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم.

