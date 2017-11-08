إصابة 11 شخصا ووفاة آخر في حادث تصادم مركبة عمالة بأخرى بصبيا

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر أن حادث مروري وقع في محافظة صبيا اليوم الأربعاء لمركبة من نوع باص يقل عدداً من عمال إحدى الشركات المشغلة لمستشفى تابع لصحة جازان تسبب في إصابة 12 عاملا ووفاة أحدهم , وبعد نقل المصابين للمستشفى قامت سطحة بنقل باص العمال بعد الحادثة ، ولكن بعد سيرها في الطريق العام وقع عليها حادث تصادم مع باص معلمات أصيبت على إثره إحداهن وتم نقلها للمستشفى .

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي أن الباص يقل عمالة من الجنسية الآسيوية على طريق العيدابي صبياو تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق وجد في الموقع ثلاث حالات منها حالتان حرجة والثالثة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى العيدابي لتلقي العلاج .