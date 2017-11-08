مهرجان اليوم العالمي للطفل العاشر يوجه الدعوة للمشاركة والحضور

سعيد العجل(صدى):

وجهت اللجنة المنظمة لمهرجان اليوم العالمي للطفل الدعوة للأطفال الموهوبين للمشاركة في المهرجان ولكافة الأطفال للحضور والاستفادة من الفعاليات المصاحبة له، والذي سينطلق يوم الأحد الموافق 1/3/1439هـ، وحتى الثلاثاء الموافق 3/3/1439هـ، الموافق 19ــ21 /11/2017م في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وتنظمه وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والسفارات الشقيقة والصديقة.

واعتبرت اللجنة أن هذه المناسبة فرصة سانحة لجميع الأطفال لإبراز مواهبهم وإظهارها أمام الجمهور لدعمها وتشجيع الموهوبين في هذا الاحتفال السنوي الكبير الذي يقام تزامنا مع الاحتفالية العالمية بالطفل والتي توافق 20 نوفمبر من كل عام.

وتتميز فعاليات المهرجان هذا العام بالتنوّع، وتم تطويرها مقارنة بالأعوام السابقة ليستفيد منها الأطفال بشكل كبير وتتضمن المسرحيات الموجهة للأطفال والمسابقات التثقيفية والترفيهية والمعارض التي تشارك فيها الجهات ذات العلاقة، والورش والدورات الفنية والمهارية وعديد من الفعاليات المشوقة، ومنها مسابقة للأطفال الموهوبين في مجال التصوير والرسم والإلقاء وأصحاب الأصوات الجميلة والمخترعين ومسابقة للقصة القصيرة مع الترحيب بجميع الموهوبين في كل المجالات، وعلى الأطفال الراغبين بالاشتراك التواصل عبر إيميل المهرجان (هنا ).

وأكدت اللجنة أن هذه دعوة مباشرة لحضور الأطفال والاستفادة من الفعاليات المقدمة لهم، وجعله تظاهرة خاصة بهم يوصلون من خلالها أصواتهم ويظهرون ما لديهم من إمكانات ومواهب.

وقدّمت اللجنة المنظمة شكرها لوزارة الثقافة والاعلام لرعايتها هذا المهرجان السنوي وأيضا لدعمها مثل هذه الفعاليات وكل ما من شأنه رعاية الأطفال والاهتمام بهم.