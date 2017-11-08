شركة إسرائيلية تتهم ” أبل ” بسرقة براءة اختراع كاميرا آيفون

عادل الحربي(صدى):

رفعت شركة إسرائيلية تدعى ” كوريفوتونيكش ” ، دعوى قضائية ضد شركة ” أبل ” الأمريكية، اتهمتها فيها بسرقة براءة اختراع تكنولوجيا كاميرا الهاتف الذكي ” آيفون ” منها.

وبينت الشركة في شكواها شركة ” أبل ” في المحكمة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا، أنها تأسست برأس مال 50 مليون دولار، بواسطة العديد من الشركات الاستثمارية رفيعة المستوى، وأن براءة اختراع تكنولوجيا الكاميرا المزدوجة للهواتف المحمولة الخاصة بها، حصلت عليها شركة ” أبل ” لصالح هواتفها الذكية ” آيفون 7 بلس ” و ” آيفون 8 بلس “، دون الحصول على إذن منها.

وأفادت صحيفة ” ذا إكسبريس تريبيون ” البريطانية، بأن الدعوى أكدت تواصل الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميندلوفيتش مع ” أبل ” لعقد شراكة معها، وأن الأخيرة امتدحت التكنولوجيا الخاصة بالشركة الإسرائيلية المبتدئة؛ ولكنها رفضت ترخيصها.

وأبدى المفاوض في ” أبل “، ازدراءه من مساعي الشركة الإسرائيلية للحصول على براءة الاختراع منها، وأخبر ” ميندلوفيتش ” أنه حتى لو أدينت ” أبل “؛ فإن الأمر سيستغرق سنوات وملايين الدولارات في المحاكم، قبل أن تدفع ” أبل ” سنتاً واحداً.