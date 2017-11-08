شرطة حفر الباطن تلقي القبض على مروج عملات مزيّفة

خالد الضبيبي(صدى):

قال العقيد زياد الرقيطي، المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية؛ إنه ” بفضلٍ من الله وتوفيقه، تمكّن رجال الامن بشرطة محافظة حفر الباطن من رصد نشاط أحد الأشخاص بعد توافر معلوماتٍ عن قيامه بترويج مبالغ مالية مزيّفة “.

وتابع ” الرقيطي ” ” أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على المتهم؛ حيث تبيّن أنه مواطنٌ أربعيني وضُبط بحوزته مبلغ يقدّر بتسعة عشر ألف ريال من فئة خمسمائة ريال تبيّن أنها مزيّفة “.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية، أنه تم توقيف المتهم والتحفظ على المضبوطات لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة؛ تمهيدًا لإحالة المتهم وأوراق القضية إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة.