يوم مفتوح لـ ” أبناء شهداء الواجب وأبناء العاملين في مؤسسة تحلية المياه “

سعيد العجل(صدى):

أقامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي يوم مفتوحاً لأبناء العاملين في المؤسسة وبمشاركة اطفال جمعية شهداء الواجب في مدينة (مينو بوليس ) للأطفال بمجمع حياة مول بالرياض يوم السبت .ويأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات الإدارة العامة للاتصال المؤسسي للترويح عن العاملين وأسرهم ولخلق بيئة عمل جاذبة ضمن برامج تعزيز الولاء لدى منسوبيها.

من جهته اوضح ذلك مدير عام الادارة العامة للاتصال المؤسسي الاستاذ سلطان بن مطلق العتيبي أن البرنامج شهد مشاركة 400 أسرة من أسر العاملين بالإضافة إلى 35 طفلاً من أبناء شهداء الواجب مضيفاً بأن الأطفال استمتعوا بالبرنامج المعد والذي اشتمل على فعاليات ترفيهية وتعليمية وترويحية ومسرحيات هادفه شارك فيها الجميع.

وقال أن مشاركة أبناء شهداء الواجب في هذه الفعالية ضمن حملة المؤسسة ” أبناؤكم أبناؤنا ” التي تعني بأبناء شهداء الواجب باشراكهم في جميع فعاليات المؤسسة الترفيهية والتوعوية والتعليمية وهذا أقل الواجب مع من ارخصوا دماءهم للذود عن تراب هذا الوطن من أن تندس بأيدي العابثين.

وأبان الاستاذ سلطان العتيبي أن هذه البرامج تلقى رعاية واهتمام من معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي في جميع المجمعات السكنية للعاملين لتعود بالأثر الايجابي في أدخال البهجة والسرور في نفوسهم والمحافظة عليهم من خلال استغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

وأضاف العتيبي ان مثل هذه البرامج والأنشطة تحقق أهداف المؤسسة في تحقيق قيمها سواءً للعاملين واسرهم أو فئات المجتمع المختلفة ومنهم اطفال جمعية شهداء الواجب من حيث صقل قدراتهم الذهنية والعقلية ومساعدتهم داخل المجتمع كإحدى اللبنات المهمة للمستقبل والاستفادة من طاقاتهم وانخراطهم في الأنشطة التعليمية والتربوية بالإضافة الى الأنشطة الترفيهية والترويحية التي لمسنا من خلالها مدى فرحتهم وسعادتهم .