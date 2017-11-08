وزير خارجية العراق يهاجم الجزيرة من الدوحة: تغذي التفرقة

بغداد(صدى):

هاجم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، قناة الجزيرة القطرية، متهما اياها بتغذية التفرقة الطائفية في العراق.

وقال الجعفري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، في الدوحة، ردا على سؤال مراسل الجزيرة، إن ” قناة الجزيرة غذت أدب التفرقة في العراق ” .

وأضاف: ” نأمل أن تنهون هذا الموقف من العراق، وستلقون موقفا مغايرا من قبل العراق أيضا ” .

وتابع: ” كان خطأ كبيرا، وأرجوا أن يصحح الموقف، هذه الكلمة لن أبيعها لمن يبدل كلمة الحق بكلمة الباطل، ستجد مني كل الاحترام والتقدير إذا تغيرت سياستكم ” .

وقاطع مراسل قناة الجزيرة الجعفري بالقول إنه ” الرأي والرأي الآخر ” ، لكن وزير الخارجية رد عليه بأن ” هذا العذر قديم جدا ” .