وظائف شاغرة بـ ” تعليم الدوادمي ” بمسمى ” حارس مدرسة “

فاطمة المالكي(صدى):

” الشروط المطلوبة للتقدم إلى هذه الوظائف؛ هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عامًا لمدارس البنين و35 عامًا لمدارس البنات، حسب التعميم الوزاري، وأن يكون لائقاً صحيًا (فحص طبي) “. هكذا أوضح مناور بن عبد الله الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة؛ شروط التقدم لوظيفة حارس مدرسة (بنين وبنات).

وكانت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، قد أعلنت توافر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة ” 31 ” ، في مكاتب التعليم بالسر والبجادية والجمش ونفي، والتقديم عليها عبر موقع الإدارة الرسمي بدءاً من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 27 / 2 / 1439 هـ.

وأضاف ” الحمادي ” أن التقديم على هذه الوظائف لا يلزم مراجعة الإدارة، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين سيتم الإعلان عنها على موقع الإدارة الرسمي أو عن طريق إرسال رسائل نصّية أو الاتصال على الأرقام التي سبق أن سجّلها المتقدّم في الموقع.

وأشار مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة؛ إلى أنه يشترط على المتقدم أن يكون من سكان المكان الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثاً، مع ضرورة إجادته القراءة والكتابة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستُجرى له، وألا يكون لدى المتقدم تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أنه يشترط أيضًا ألا تكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع ضرورة سلامة المظهر من حيث الحواس، وعدم وجود أيّ إعاقة تمنعه عن العمل، وأخيراً تسجيل المتقدّم بقوائم “ساعد” للخدمة المدنية.