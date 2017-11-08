شلل في صنعاء بعد إغلاق مليشيا الحوثي محطات الوقود

فهمي محمد(صدى):

أغلقت الميليشيات الحوثية بقوة السلاح معظم محطات بيع الوقود، مما أصاب العاصمة اليمنية صنعاء بشلل تام، وذلك على خليفة إعلان دول التحالف العربي غلق المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية مؤقتا لمراجعة إجراءات التفتيش ومراقبة تهريب الأسلحة إلى الميليشيات.

وشهدت أسعار مشتقات الوقود والسلع الغذائية ارتفاعا كبيرا، كما توقفت حركة النقل العام وسيارات الأجرة، فضلا عن حالات الازدحام في بعض محطات الوقود التابعة للميليشيات، وانتعاش السوق السوداء التي يديرها نافذون من الميليشيات الحوثية.

وارتفع سعر عبوة البنزين سعة عشرين لترا من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف وخمس مئة ريال في المحطات المفتوحة، وإلى الضعف في السوق السوداء حسب سكان العاصمة.