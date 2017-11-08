بالصور.. مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية يحتفل باليوم العالمي للأشعة

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية الدكتور ( محمد العيبان ) وبحضور مساعد مدير المستشفى الدكتورة (حنان العقيل) ورئيس قسم الأشعة الأستاذ ( سعد العنزي ) وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى صباح اليوم الأربعاء معرض فعاليات اليوم العالمي للأشعة 2017 م بعنوان ” طوارئ الأشعة ” Emergency radiology.

أفاد مدير المستشفى ” العيبان ” أن هذه المناسبة السنوية تعتبر إحياءً لذكرى العالم فيلهم رونتغن مكتشف الأشعه السينية ويتم فيها نشر ورفع مستوى الوعي بعلم الأشعة وفوائدة والدور الذي يقدمه التصوير الطبي بالأشعه في أنظمة الخدمات الصحية الحديثة واهميتة في الخطة العلاجية للمريض والعمل على إتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي لتتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع .

وقال إن قسم الأشعة يستقبل أكثر من 3000 ألاف مراجع شهرياً مابين مراجعين العيادات الخارجية واللياقة الطبية للكشف على العمالة المنزلية وللمتقدمين على الوظائف الحكومية إضافة إلى الاهتمام بفحص الصدر وأمراض الدرن.

ويتوفر بالمستشفى جهاز أشعه مقطعية متقدم وكذلك قسم للأشعه الصوتية إضافة إلى كوادر طبية وفنية مؤهلة ومميزة.

