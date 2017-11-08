دفاعًا عن شرفه.. سوري بهولندا ينتقم من شقيقه بطريقة مؤلمة

دمشق(صدى):

اعتدى رجل سوري على شقيقة في محطة قطار مدينة خرونينغن، بإصابته في مناطق حساسة من جسدة، قام على إثرها الضحية بالصراخ الشديد وهو ما دعا عددًا من المارة لإنقاذ حياته من بين يدي أخاه.

وتعليقًا على الواقعة قال النائب العام الهولندي، إن ” الموجودين في مكان الحادثة اعتقدوا أن الضحية سيفقد حياته، حيث إن المهاجم تسبب له بإيذاء وألم كبير في منطقته الحساسة، إن قراءة ما حدث معه كافية لتسبب الألم “.

وتابع النائب العام، أن الرجلين من مدينة حلب، ويعيشان في مدينة “إيمن”، مشيرًا إلى أن الضحية كان على علاقة مع زوجة المعتدي، وهو ما أدى لاعتبار الحادثة شكلًا من أشكال ” جريمة الشرف “.

ومن جانبه، قال المتهم بالاعتداء إنه انفصل عن زوجته، وأصبح مشردًا بسبب شقيقه، مؤكدًا أن أخاه لا يجب أن يعيش كرجل بعد الآن، وأنه سيقتله، وهو ما دفع القاضي لسؤاله خلال جلسة المحاكمة: ” هل ستقتل أخاك إن تم إخلاء سبيلك؟”، لجيب ” لا “.