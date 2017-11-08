شهيل يغادر قلعة النمور رسميًّا

نواف السالم(صدى):

انتهت علاقة عبدالله شهيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد أن بشكل رسمي على مخالصته مع العميد، وبالتالي تنتهي علاقته بقلعة النمور، في ظل عدم الحاجة لخدماته.

وكان الاتحاد قد أعلن تعاقده مع عبدالله شهيل مدافع الشباب لأربع سنوات، وذلك بعد مشورة فنية من المدرب الأسبق للعميد الروماني بيتوركا، في 8 فبراير 2015.

ولم يشارك شهيل في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول، منذ أن عاد إلى الاتحاد من جديد بعهد الرئيس الراحل أحمد مسعود، حتى الموسم الجاري 2017- 2018، بداعي الإصابة أو الاستبعاد الفني.