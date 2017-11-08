بالفيديو .. بيع تركة الشيخ صالح الراجحي في مزاد علني

طلال الغامدي(صدى):

أعلن مجلس تصفية عقارات الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي عن طرح 12 عقاراً بمدينة الرياض ضمن مزاد علني يوم السبت 18 نوفمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من بيع عقارات الراجحي التي تتضمن بيع 55 عقاراً في مناطق مختلفة.

وكشف مقطع فيديو 12 عقارا سيشملها المزاد المزمع تنظيمه بالرياض يوم 18 الجاري، وهي: مجمع المنصورة، عمارة البطحاء الجديدة، مجمع السلام، مجمع غبيراء القديم، مجمع الملز، مجمع العليا، ورشة الزاهر بالصناعية القديمة، ورش العويضة، عمارة النمشان، عمارة المطلق، عمارة 52 حي الملك فهد، أرض ومستودعات حي ثليم.

وكانت الدائرة القضائية بالمحكمة العامة بالرياض المختصة بتصفية تركة المرحوم صالح الراجحي، أنهت إفراغ صكوك جميع العقارات التي بيعت في مزادات عقارية خلال المرحلة الأولى من تصفية العقارات، وعددها 7 عقارات قدرت قيمتها بـ1.979 مليار ريال.