الفيفا يطالب الشباب بتسديد 2 مليون دولار لـ ” رافينها “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر قريبة من نادي الشباب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أبلغ إدارته، عن طريق الاتحاد لكرة القدم، بضرورة تسديد مستحقات لاعب الفريق السابق البرازيلي رافائيل داسيلفا فرانسيسكو، الشهير بـ ” رافينها ” الذي كان آخر عهد له مع الفريق شهر مايو 2016، ولعب له لأكثر من موسمين تجنباً لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن تقدم اللاعب بشكوى لفيفا.

وقال مصدر مسؤول في النادي إنهم تسلموا إشعارا بشكوى البرازيلي رافينها من فيفا بعد نهاية عقدة بسبب تأخر مستحقاته من مقدم عقد ورواتب تصل لنحو مليوني دولار واجبة السداد حتى نهاية نوفمبر الجاري.