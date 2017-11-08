فيديو.. الأغنام تميز وجوه المشاهير

متابعات(صدى):

كشفت دراسة عن قدرة الأغنام التمييز بين وجوه الأشخاص بعد تدريبها على اختيار وجوه لأربعة من المشاهير وضعت بجانب وجوه أخرى لأشخاص غير معروفين.

وقام الباحثون بتدريب خراف الجبل الويلزية على التعرف على وجوه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والنجمة إيما واتسون، والنجم جيك جيلنهال، والمذيعة فيونا بروس.

وأثبتت الاختبارات، قدرة الأغنام على التعرف على الوجوه وفي زوايا مختلفة، وذلك من خلال اختبار يتضمن وضع صورتين لوجهين، وكل منهما لديه زر بالضغط عليه، يظهر القش أو الكلأ كمكافأة في حال كانت الشخصية مشهورة.

واستند الباحثون، إلى أبحاث تبين أن الأغنام التي هي حيوانات اجتماعية بدرجة كبيرة، يمكن أن تتعرف على وجوه بعضها بعضا والبشر المألوفين لها لكن ذلك يتطلب بعض الوقت والتدريب.