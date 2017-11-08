صور.. مستشفى الولادة والأطفال بمكة تنظم فعاليات برنامج ” أداء الصحة “

حسين العلي(صدى):

نظمت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة فعاليات برنامج ” أداء الصحة ” أمس الثلاثاء، وذلك برعاية كريمة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، وبحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور أنس بن عبدالحميد سدايو، ومدير الخدمات الطبية بالمستشفى الدكتور هلال بن هلال المالكي، والمشرفة على برنامج أداء الصحة بمديرية صحة مكة المكرمة عزيزة جمال صالح وعدداً من منسوبي الصحة.

ويُعد برنامج ” أداء الصحة ” من المشاريع التي دعمتها وزارة الصحة تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن جهته أبدى مساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير إعجابه بكم التطور والتميّز الذي تشهده ولادة مكة، موضحاً أن عملية التحسين لا تعني شخص واحد في المنشأة بل تعني جميع الموظفين؛ فلكل فرد دور في هذه العملية، في حين قدم شكره لإدارة المستشفى ومنسوبيها على بذلهم الجهود الواضحة لتحسين الإنتاجية في الأداء.

وذكرت مشرفة برنامج اداء بمستشفى الولاده والاطفال أخصائي أول إدارة خدمات صحيه رباب الشريف إن برنامج أداء يهدف الى رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة جودة الأداء في الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.

وتم بفضل الله والعمل بروح الجماعه حصول مستشفانا على درع التميز على مستوى مستشفيات مكه حيث ان كل قسم متميز بموظفيه الاكفاء فالشكر لهم جميعا على هذا الإنجاز الجميل.

وفي هذا السياق، عبّر مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/أنس بن عبدالحميد سدايو عن فخره بجميع العاملين بولادة مكة من أطباء ومهندسين وإداريين وفنيين، مؤكداً أن برنامج ” أداء الصحة ” يهدف إلى تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة مما يؤدي لرفع جودة وسلامة الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المستشفى من وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة حصدت درع التميّز على مستوى مستشفيات العاصمة المقدسة خلال إنجازات النصف الأول من البرنامج.

