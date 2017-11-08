أول ظهور لميريام فارس بعد العملية الجراحية يكشف وضعها الصحي

نورة الشهري(صدى):

نشرت شركة ” ميريام ميوزك ” ، عبر حسابها على ” إنستجرام ” ، صورة ظهرت فيها الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالجبس في قدمها بعد خضوعها للعملية الجراحية.

وأرفقت ميريام الصورة بهذا التعليق: ” زار اليوم فريق عمل ” ميريام ميوزيك ” ملكة المسرح ميريام فارس في منزلها للإطمئنان أكثر على صحتها ” .

وكانت ميريام تعرضت لحادث مفاجئ وخضعت على إثره لعملية جراحية، واضطرت أن تلغي أنشطتها الفنية كافة لمدة شهر على أن تعود لاستئناف عملها في ديسمبر المقبل.